Bimbo in posizione podalica, le ostetriche per farlo nascere e gli fratturano le gambe

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provano a farn direzione. Due, hanno messo in serio rischio la vita di un neonato e di quella di sua madre, nel tentativo di portare a termine un parto difficile in casa non avendone la qualifica e le capacità e rifiutandosi di chiedere aiuto per le conseguenze legali.Una donna e suo marito nella città di Voronezh avevano scelto di fare un parto in casa ma si sono rivolti a due ostetriche che non avevano qualifiche. Durante il parto le donne si sono accorte che il piccolo era in direzione podalica, così hanno provato a farlo nascere tirandolo, letteralmente, per i piedi. Il padre del neonato ha chiesto di chiamare aiuto, ma si sono rifiutate perché temevano che sarebbero state denunciate, quando la situazione si è fatta molto critica hanno però ceduto e chiamato i soccorsi.I medici sono riusciti a far partorire la donna e a salvare la vita al bambino che però ha riportat gravissime lesioni alle gambe. La stessa mamma ha rischiato gravi complicazioni che fortunatamente i dottori sono stati in grado di arginare, come riporta il Daily Mail.