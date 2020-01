Bimbo di 4 anni muore mentre gioca a wrestling con il papà: nella lotta è partito un colpo di pistola

Bimbo di tre anni trova pistola in casa e spara al padre che dorme

Lunedì 27 Gennaio 2020, 16:09

Gioca acon il papà e. Tripp Shaw, diè morto nella sua casa di Bloomington, negli Stati Uniti, dopo che è esploso un colpo dalla pistola del padre accidentalmente mentre i due stavano giocando a fare la lotta.Il bambino è stato raggiunto alla testa dal colpo, ha riportato lesioni gravissime, i medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente anche il padre, Tyler Shaw, 36 anni, è stato raggiunto dallo stesso proiettile partito dalla sua pistola semiautomatica Glock, ma non ha riportato gravi lesioni. Non è chiara la dinamica dell'accaduto.Secondo una prima ipotesi i due avrebbero fatto accidentalmente cadere l'arma dal mobile su cui si trovava sul letto durante la lotta. Nessuno si sarebbe accorto della presenza della pistola che nel cadere ha fatto partire un colpo, come riporta la stampa locale . Ora gli agenti stanno indagando sul caso per capire la corretta dinamica e soprattutto perché la pistola non aveva la sicura.Non è certo il primo caso di incidenti simili negli Usa, diversi bambini sono morti giocando o accidentalmente a causa delle armi presenti in casa dei loro genitori.