Kobe Bryant, ecco perché è precipitato l'elicottero: forse una leggerezza del pilota

. Non sono ancora state accertate le cause dello schianto dell'elicottero nell'area diin cui hanno perso la vita la star Nba Kobe Bryant , sua figlia ed altre sette persone. La National Transportation Safety Board (Ntsb) ha inviato un team per valutare tutte le circostanze, a partire dalla fitta nebbia (con una umidità del 100%) che aveva indotto il dipartimento di polizia di Los Angeles a lasciare a terra i suoi elicotteri.