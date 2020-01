Kobe Bryant, il ricordo commosso del basket italiano: «Ti abbiamo visto bambino, ci mancherai»

Ci hai fatto sognare, ci hai fatto emozionare, piangere ed esultare ma soprattutto ci hai fatto innamorare. Nella nostra città hai cominciato a palleggiare e trattare quel pallone che poi ti ha portato sul tetto del mondo. Siamo orgogliosi di essere stati i primi a vederti calcare i campi da basket. Non ti dimenticheremo mai Kobe Bryant, idolo dei reatini, degli italiani e di tutti coloro che grazie a te, provano a volare alto, verso quel ferro che per anni è stata la tua sola ragione di vita

Lo abbiamo visto giocare al PalaCarrara durante gli intervalli delle partite di papà Joe. Aveva un legame forte con la città di Pistoia e proprio qualche anno fa venne a farci visita. Che la terra ti sia lieve Kobe

Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana. Il suo sorriso, il suo amore per il basket ci sono entrati dentro e un po' di Reggio Emilia era entrata per sempre in lui, come ci aveva raccontato qualche anno fa tornando nella nostra città, che lui chiamava "casa", per ragionare dei suoi progetti futuri, appena terminata la carriera professionistica in Nba. Riposa in pace Kobe, Reggio Emilia non ti dimenticherà

Il post che non avremmo mai voluto scrivere... Ti abbiamo visto bimbo mentre sognavi, e giocatore mentre eri te a far sognare noi

Oggi un po' di basket se ne va via per sempre. Riposa in pace Kobe, con un bacio alla piccola Gigi

KOBE, l'essenza dello spirito del gioco. Un sorriso contagioso, uno dei più grandi ci lascia... Addolorato e senza parole

Fatichiamo ancora a crederci e realizzare. Affrontiamo questa giornata e onoriamo la pallacanestro, sport che lo ha reso una leggenda eterna

Lunedì 27 Gennaio 2020, 19:11

