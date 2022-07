Bimbo di 2 anni muore all'asilo nido: trovato senza vita dal personale

Un bambino di 2 anni è morto mentre era al nido. Il piccolo è deceduto in modo improvviso per cause che sono ancora da chiarire. I responsabili Little Gems Childcare and Early Learning Center a Maryborough, nella regione della Fraser Coast del Queensland, in Australia, hanno chiamato i soccorsi dopo aver trovato il bambino privo di sensi.

Leggi anche > Finta infermiera tenta di rubare un neonato dall'ospedale, arrestata una 23enne

Leggi anche > Crede di avere mal di pancia ma in bagno nota due piedini, 22enne partorisce sola in casa senza sapere di essere incinta

La polizia sta ora indagando sul caso, ma pare che la morte del bimbo non sia sospetta. Il piccolo potrebbe essere morto per cause naturali che dovranno essere chiarite da un'autopsia. Per ora non sembra esserci nessuna mancanza o responsabilità da parte del personale del nido.

La scuola, subito dopo il decesso ha fatto tornare a casa tutti gli altri bambini. In attesa dell'esito delle indagini l'istituto ha temporaneamente chiuso e la vicenda ha lasciato sotto choc non solo i genitori degli altri bambini del nido ma l'intera comunità.

#Modena Massacra di botte la compagna fino a farle perdere il figlio: arrestato https://t.co/QqTsYVBBJV — Leggo (@leggoit) July 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA