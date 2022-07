Finta infermiera tenta di rubare un neonato dall'ospedale, arrestata una 23enne

Ha finto di essere un'infermiera per rubare un neonato dall'ospedale. Jesenea Miron, 23 anni, di Moreno Valley, in California è stata fermata prima che riuscisse a portare fuori il bambino dal Riverside University Health System Medical Center.

La donna si era vestita da infermiera per confondersi tra il personale e tra i pazienti. Una volta in ospedale è andata al nido dove ha preso un bambino. Fortunatamente alcune infermiere hanno notato qualcosa di anomalo, non riconoscendo la collega e l'hanno fermata chiamando la sicurezza. Capendo che le cose si stavano mettendo male la 23enne è fuggita ed è poi stata arrestata in casa sua.

Non è chiaro se la donna avesse preso di mira un bambino nello specifico o se volesse prenderne uno a caso, non sono nemmeno noti i motivi del rapimento. La 23enne ha spiegato alla polizia che secondo lei sarebbe stato semplice prendere un bambino e nella sua abitazione gli agenti hanno trovato diverse ecografie provenienti da due ospedali diversi. Sul caso continuano le indagini.

