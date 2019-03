Bimbo di 11 anni inserisce 70 calamite nei genitali: «Volevo vedere cosa succedeva»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si èUn ragazzino diha subito un intervento dopo essersi inserito bennel pene. Il giovane si è recato presso l'ospedale di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina, lamentando fortissimi dolori ai genitali e la difficoltà ad urinare.Quando i medici hanno fatto le analisi necessarie hanno notato l'ostruzione e hanno preparato il ragazzo per l'intervento durato oltre due ore. Pare che l'11enne inizialmente fosse riluttante ad ammettere quello che aveva fatto e le motivazioni, poi ha ammesso di averlo fatto per curiosità. Il giovane, hanno spiegato gli esperti, come riporta anche il Daily Mail , si trova in un'età in cui è molto comune il desiderio di scoprire il proprio corpo e la curiosità, così deve aver voluto provare cosa sarebbe potuto accadere.Ognuna della 70 sfere aveva un diametri di 5 millimetri ed è perfettamente entrata nella sua uretra, fino ad ostruirla. Non è il primo caso del genere, altri giovani in età adolescenziale e pre adolescenziale hanno compiuto simili gesti, in ogni caso si è proceduto con interventi mini invasivi attraverso la vescica.