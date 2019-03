Giuseppe, affetto da sindrome di Down, muore in ospedale dopo 10 giorni di ricovero: «Lasciato senza cibo»

Ultimo aggiornamento: 15:17

È stato. Così è morto Giuseppe Ulleri, detto "Joe", almeno secondo quanto pensa la sua famiglia. L'uomo, che avevae aveva problemi di comunicazione, ricoverato presso il Manchester Royal Infirmary è morto per polmonite, ma sono poco chiare ai suoi cari alcune dinamiche.Giuseppe è stato trovato in terra nella sua camera dal personale della casa di cura in cui si trovava ed è stato portato in ospedale. Il giorno stesso fu dimesso, visto che non mostrava alcuna lesione, ma il giorno dopo i volontari della casa famiglia lo hanno nuovamente portato in pronto soccorso perché non convinti dalle sue condizioni. Come riporta il Daily Mail, a questo punto gli esami hanno mostrato la presenza di fratture alle vertebre del collo, dell'anca destra e del polso destro e si è proceduto con il ricovero.Al paziente è stato messo un sondino gastrico che però è stato tolto proprio perché Giuseppe non sembrava tollerarlo. Da allora si hanno forti dubbi su come sia stato alimentato. La famiglia ha avviato una battaglia legale per dare giustizia al 61enne, il fratello si sta impegnando perché venga fatta chiarezza, visto che nutre il sospetto che le sue condizioni si siano aggravate tra l'indifferenza dei medici, che gli avrebbero negato il cibo per tutti i 10 giorni del ricovero.