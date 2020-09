Bimba di 9 mesi stuprata e strangolata in casa sua, accusato il padre

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stataa. Una bambina dii è stata strangolata a morte in casa sua da suonella città di Houston, nello stato del Texas, negli Stati Uniti. La piccolaè stata soccorsa dai paramedici allertati da una chiamata di emergenza e trasportata in ospedale dove è morta poco dopo.Immediatamente i medici hanno notato segni di violenza sul corpicino e hanno segnalato il caso alla polizia che ha aperto un'indagine. L'autopsia sul suo corpo ha confermato il parere dei dottori: la bimba era stata prima stuprata e poi strangolata durante o poco dopo gli stessi abusi. Gli agenti sono risaliti al padre, accusato di aver commesso le violenze e l'omicidio e l'uomo è stato arrestato in misura cautelare.Secondo quanto riportato dal Sun il 23enne è stato interrogato, ma non si conosce l'esito dell'interrogatorio.