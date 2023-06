Biden cade sul palco durante la cerimonia dell'aeronautica: sta bene. Ok dal Congresso al tetto sul debito Usa

di Redazione web

Ancora una caduta per Joe Biden, con il presidente degli Stati Uniti scivolato rovinosamente a terra mentre era sul palco in occasione della cerimonia dell'aeronautica. Il presidente Usa è inciampato sul palco: è caduto sulle ginocchia per poi essere subito aiutato a rialzarsi dai presenti alla Kermesse.

Joe Biden, ancora una caduta in pubblico

Il presidente Biden è caduto mentre era sul palco in occasione della consegna dei diplomi ai cadetti dell'aeronautica, subito dopo aver terminato il suo discorso.

BREAKING: Biden falls on stage during the U.S. Air Force Academy graduation ceremony. BREAKING: President Biden falls on stage during the U.S. Air Force Academy graduation ceremony. Pubblicato da Sean Hannity su Giovedì 1 giugno 2023

Il Congresso Usa dà il via libera all'accorso sul tetto del debito

Ok all'accordo sul tetto del debito negli Usa anche dal Congresso degli Stati Uniti. Il Senato americano ha adottato stanotte il disegno di legge già approvato alla Camera e sospeso il tetto del debito evitando in extremis la minaccia di un default. L'accordo consentirà a Washington di onorare i suoi pagamenti fino all'inizio del 2025del Congresso. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha applaudito al voto del Senato affermando che «questa è una grande vittoria per l'economia e per il popolo americano».

