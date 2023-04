Joe Biden si ricandida alle presidenziali 2024, l'annuncio in un video: «Finiamo il lavoro»

di Redazione web

Joe Biden si ricandida. Il presidente Usa ha annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali 2024. Biden ha lanciato formalmente la sua campagna di rielezione con un annuncio video, e si ritroverà probabilmente a gareggiare contro l'uomo che ha battuto nel 2020: l'ex presidente Donald Trump.

La campagna del 2024 si svolgerà in un'era di estrema polarizzazione politica e con una fetta di elettorato incerta.

Il video messaggio di Joe Biden

Nel video Biden inquadra le elezioni con una questione prevalente: «Se negli anni a venire avremo più libertà o meno libertà, più diritti o meno. Io so quale voglio che sia la risposta e penso che lo sappiate anche voi. Questo non è il momento di essere compiacenti. Ecco perché mi candido per la rielezione».

Il presidente, come rivelato da persone al corrente dei suoi piani, annuncerà oggi i responsabili della sua campagna, alla cui guida è stata scelta Julie Chavez Rodriguez, tra i principali consiglieri della Casa Bianca e già vice campaign manager del ticket Biden-Harris alle precedenti elezioni. Suo vice sarà Quentin Fulks, responsabile della campagna del senatore Raphael G. Warnock in Georgia lo scorso anno. È la prima volta che un presidente in carica sceglie una latina e un afroamericano per condurre la sua campagna.

Nel pomeriggio Biden ha in programma di intervenire alla North Americàs Building Trades Unions Legislative Conference. Il lancio della sua campagna ricorda da vicino quella del 2020. A partire dalla data, che è la stessa. E anche in quell'occasione Biden pronunciò nelle ore successive un discorso a un evento sindacale a Pittsburgh. Nei prossimi giorni, intanto, Biden incontrerà alcuni dei principali donatori del Partito Democratico a Washington. La cena-evento dovrebbe tenersi venerdì sera, anche se gli invitati stanno ancora aspettando i dettagli. Fin dall'inizio della sua presidenza, in più occasioni Biden ha espresso l'intenzione di candidarsi per un secondo mandato, ma un'ampia fascia di parlamentari, elettori e attivisti - anche tra i suoi sostenitori - aveva dubbi sull'effettiva capacità del presidente di impegnarsi in una campagna di rielezione. Biden è la persona più anziana a servire come presidente e, se rieletto, avrà 86 anni al termine del suo secondo mandato.

