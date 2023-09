Ben Needham come Maddie, scomparso nel 1991: svolta nelle indagini dopo 32 anni. «Trovato un corpo in un fiume»

di Redazione web

Una verità che non arriva. Più di trentadue anni sono trascorsi da quando un bambino britannico Ben Needham scompariva nel nulla in Grecia. Era il lontano luglio 1991, Ben, 21 mesi, giocava nella fattoria dei suoi nonni sull'isola greca di Kos. Poco dopo, di lui nessuna traccia. Oggi, dopo anni di silenzio e supposizioni, arriva una notizia: la polizia South Yorkshire sta indagando sul corpo di un bambino trovato in un fiume tedesco per determinare se si tratta di quello di Ben Needham .

Le indagini della Polizia

La polizia del South Yorkshire ha confermato che sta esaminando il ritrovamento del corpo di un bambino, che si ritiene abbia un'età compresa tra i cinque e i sei anni, trovato da un canoista nel fiume Danubio in Baviera nel maggio 2022. Il suo corpo era stato avvolto in un foglio di alluminio e appesantito con una lastra di pietra, ma finora non si sa per quanto tempo sia rimasto in acqua. Le forze dell'ordine sono state allertate della scoperta dalla madre di Ben, Kerry Needham, che ha continuato a chiedere risposte per oltre 30 anni.

La scomparsa di Ben Needham

Kerry Needham si era trasferita a Kos da Sheffield e aveva lasciato il figlio con i nonni il 24 luglio 1991, mentre lei andava a lavorare. Ben è stato visto l'ultima volta mentre giocava nella fattoria dei suoi nonni.

