Malore a scuola, bambino si accascia e muore davanti ai compagni. Il dolore dei genitori: «Grati di averti avuto»

Un bambino di 12 anni è morto a scuola, dopo un malore mentre faceva educazione fisica. È successo a Dawley, nello Shropshire (Regno Unito), venerdì 16 giugno. I sanitari si sono precipitati alla Telford Langley School, ma quando sono arrivati il giovane era già in condizioni critiche. Joshua Lloyd lascia i genitori e due sorelle maggiori.

«Vorremmo esprimere il nostro più profondo apprezzamento a tutti quelli che ci ha contattato con parole gentili, preghiere e sostegno incrollabile», hanno dichiarato i famigliari del giovane. «Saremo eternamente grati per averti avuto nella nostra vita».

Cosa è successo

Il ragazzo è stato subito trasportato all'ospedale Princess Royal di Telford.

Un portavoce del West Midlands Ambulance Service ha dichiarato: «La prima ambulanza è arrivata sei minuti dopo la chiamata ed è stata accompagnata da una seconda ambulanza, un manager paramedico e la Midlands Air Ambulance di Cosford. All'arrivo, gli equipaggi hanno trovato un paziente in condizioni critiche, che stava già ricevendo assistenza medica dagli astanti - il comunicato riportato dal Daily Mail - Gli equipaggi hanno preso in mano la situazione e hanno fornito cure avanzate al bambino prima che fosse portato al Princess Royal Hospital. Purtroppo, poco dopo l'arrivo in ospedale è apparso evidente che non si poteva fare nulla per salvare il bambino nonostante i migliori sforzi di tutti ed è stato confermato che era morto».

