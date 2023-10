Bambino molesta i vicini di posto durante tutto il viaggio in aereo (mentre i genitori dormivano): la reazione inaspettata

di Redazione Web

Una coppia di neo-genitori ha avuto un primo assaggio di cosa non fare assolutamente quando il loro neonato sarà un po' più grande, ma hanno dovuto imparare la lezione a loro spese: per tutta la durata del viaggio in aereo, infatti, un bambino seduto al posto davanti al loro gliene ha fatte passare di tutti i colori.

I due, tra cui la mamma con il piccolo in braccio, non si sono affatto lamentati - se non per qualche occhiata un po' infastidita - ma hanno deciso di pubblicare il video divertente su TikTok scrivendo: «Immaginate la scena: siete in volo, seduti dietro a un bambino i cui genitori sono addormentati».

Il video e le reazioni scatenate

Il bambino seduto davanti la coppia ha iniziato ad allungare il braccino tra i sedili e con la mano ha iniziato a toccare e afferrare qualsiasi cosa gli capitasse a tiro, ovvero, nell'ordine, la gamba del ragazzo, le cuffie e addirittura lo smartphone di uno dei due.

Essendo da poco diventati genitori, i due si sono rivelati estremamente pazienti e anzi hanno cercato di intrattenere in qualche modo il bambino che non sapeva bene cosa fare dato che la sua mamma e il suo papà si erano addormentati.

Gli utenti di TikTok, tuttavia, non si sono dimostrati altrettanto comprensivi nel commentare il video.

