Sposa umiliata dal marito all'altare: la reazione allo scherzo che non ti aspetti

di Redazione Web

Durante i matrimoni si sta diffondendo la tendenza per cui lo sposo in qualche modo cerca di "umiliare" la sposa nella maniera più creativa possibile. In uno di questi casi, che ha attirato più di altri l'attenzione, vediamo i due coniugi davanti l'altare e nel momento in cui è il turno del marito di pronunciare le promesse matrimoniali, lui - con estrema serietà - tira fuori un foglio di carta ripiegato e lo apre, mostrandolo a tutti gli invitati. Sopra, c'è scritto "AIUTATEMI" a lettere cubitali. La sposa fa un'espressione confusa, ma appena si rende conto di cosa è successo si trasforma in scioccata e offesa, tanto da colpirlo sul braccio col bouquet. Lui osserva quella che sarà sua moglie, chiaramente infastidita, e si mette a ridere facendo presente che si tratta solo di uno scherzo.

La risposta dei social

Questo video ha in realtà aperto una discussione molto più ampia sul trend generale di fare cose di questo tipo il giorno del proprio matrimonio e Shwanda, una ragazza che ha ripostato il video su TikTok, ha commentato: «Che cos'è che spinge un uomo all'altare, accanto alla donna a cui ha fatto la proposta di matrimonio, appena prima di prometterle di amarla e onorarla, a umiliare la propria sposa?».

Poi, fa altri esempi di casi simili, tra cui i tanti video degli uomini che spalmano la torta in faccia alle neo-mogli, e commenta: «Non ho alcun rispetto per quegli uomini che scelgono proprio quel giorno e quella situazione per farsi una risata da quattro soldi».

Moltissimi utenti di TikTok si sono detti completamente d'accordo con Shawna: «La faccia dell'officiante dice tutto, sembra imbarazzato, a disagio e preoccupato per la donna», scrive qualcuno, e un altro si chiede: «Perché questi tizi pregano affinché una ragazza esca con loro, piangono se vengono lasciati, fanno la proposta, spendono un sacco di soldi sul matrimonio e poi fanno queste cose?».

Altri "scherzi" alle spose: perché?

Un'altra ragazza spiega in un altro video quali motivazioni, a suo parere, si nascondono dietro il trend, e lo fa parlando sopra una compilation di altri "scherzi" di questo tipo: in un episodio, lo sposo inganna la ragazza facendola saltare in piscina da sola con l'abito da sposa, in un altro l'uomo fa finta di presentarsi ubriaco al matrimonio, con gli amici che lo trascinano fuori dalla limousine verso la sposa (incinta).

La spiegazione della ragazza che ha pubblicato la compilation, @ceciliaregina275, è che questo tipo di scherzi degli uomini a quelle che saranno presto le loro mogli siano in realtà una conseguenza dello "shut-up ring", ovvero un fenomeno per cui la proposta di matrimonio è dovuta alla volontà del marito di "zittire" la donna che vuole sposarsi.

Naturalmente, oltre all'umiliazione del momento, alcuni di questi scherzi hanno creato danni permanenti alla relazione e in alcuni casi sono finiti in un divorzio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA