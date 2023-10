Primo appuntamento al matrimonio: il 'fidanzato Golden Retriever' conquista la nonna e il papà. L'epilogo è esilarante

di Redazione Web

Un matrimonio come primo appuntamento non è qualcosa di cui si sente parlare spesso, eppure nel caso di Morgan ha funzionato benissimo. Tutto è iniziato durante un pranzo tra sorelle poche ore prima del matrimonio di una delle due, Carley. Morgan si guarda intorno e nota quanto sia carino il cameriere così, senza pensarci due volte, gli chiede un appuntamento per quella sera stessa, al matrimonio di sua sorella Carley.

Un appuntamento particolare

Il video, postato da Carley, mostra sua sorella incredula quando vede arrivare la macchina del cameriere. Lui scende dall'auto e subito si imbatte nella nonna delle due, che si presenta e gli dà il benvenuto.

Ma non è finita qui, perché nel corso della serata vediamo il ragazzo entrare in contatto più o meno con tutti i membri della famiglia e, in particolare, legare con la mamma, il papà e la nonna.

Poi, il cameriere balla con tutta la famiglia, compresa la sposa, e il video si conclude con il commento di Carley che scrive «La miglior serata di sempre!». Il video ha raggiunto più di 19 milioni di visualizzazioni e oltre 13mila commenti, nella maggior parte dei casi di persone estasiate dalla situazione particolare e dal comportamento estroverso e allegro del cameriere.

In tanti lo definiscono un "fidanzato Golden Retriever", una categoria nata proprio su TikTok che indica un partner molto alla mano e con cui è estremamente semplice mantenere una relazione felice e soddisfacente, caratteristiche associate generalmente alla razza di cani Golden Retriever, appunto.

