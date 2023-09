Turista mangia gli spaghetti con le bacchette, il cameriere lo imbocca con una forchetta e lo rimprovera: «Siamo in Italia»

«No, no! Siamo in Italia, no Cina», dice il cameriere al turista americano, che stava mangiando gli spaghetti con le bacchette. La scena è stata condivisa proprio dal turista (un noto vlogger degli Stati Uniti) sui social ed è diventata virale su TikTok, scatenando una polemica.

C'è chi l'ha presa a ridere e chi, invece, ha attaccato il cameriere, dandogli anche del «razzista».

