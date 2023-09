TikTok, l'addio straziante tra fratelli 90enni diventa virale: «Questo è amore puro»

L'addio tra due fratelli ha commosso milioni di persone su TikTok: in un video virale, infatti, si vede un uomo di 92 anni dare l'ultimo saluto a suo fratello, in fin di vita.

La clip, postata dall'utente darswish, è diventata presto virale sul social network, ottenendo 9,7 milioni di visualizzazioni.

Lasciar andare una persona non è mai facile, neanche quando si riesce a raggiungere un'età avanzata.

Il video

I fratelli hanno un legame unico, inscindibile, che supera tutto. Con un fratello si condividono tante cose: l'amore dei genitori, la casa, l'infanzia, i giochi e il divertimento.

Per i due fratelli di questo video, quindi, non sarà stato facile dirsi addio, dopo tanti anni passati insieme. Nel video, infatti, si vede il fratello maggiore, 92 anni, che si avvicina verso il letto del fratello minore per sussurrare delle parole all'orecchio.

Il fratello minore, purtroppo, aveva perso contro la malattia e stava per dire addio ai suoi cari.

I commenti social

Il video ha raggiunto subito milioni di persone, che si sono emozionate notevolmente davanti allo struggente addio tra i due fratelli.

Questi alcuni dei commenti: “Da fratello maggiore non si smette mai di essere un fratello maggiore”, “Lo ha visto crescere, lo ha visto partire, che pazzia, deve essere una sensazione stranissima”,“autolike, perché mi ha fatto piangere”, “È così che voglio morire, con mio fratello, arrivando a 90 anni insieme”, “mi si è completamente spezzato il cuore”, “Primo pianto della giornata , grazie TikTok” , “L'amore dei fratelli, quando è puro, dura per tutta l'eternità”.

Questa clip, inoltre, ha anche sbloccato una grande paura negli utenti: dover dire addio ai loro fratellini: “La paura più grande è che se ne vada prima di me”, “Sono il fratello maggiore e spero di non dover mai dire addio a nessuno dei miei fratelli in quel modo.

