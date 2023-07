Neonato in scooter sull'autostrada, il video denuncia i genitori: «Incoscienti, arrestateli»

In scooter in tre, ma come se non bastasse il passeggero in più è un neonato di pochi mesi. Un video diventato virale sui social mostra una giovane coppia di genitori in motorino con il figlio piccolo, una situazione non solo illegale, ma decisamente pericolosa, che ha scatenato l'indignazione degli utenti.

Neonato in scooter in autostrada

Il video, girato sull'autostrada Napoli-Salerno, è stato condiviso sui suoi canali social dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: «Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno», si legge nel messaggio che accompagna il video nel post pubblicato su Facebook.

I commenti

Decine i commenti indignati di quanti condannano l'incoscienza dei genitori e la mancanza di controlli. «Arrestateli», ill parere comune a molti.

