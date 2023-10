Bambina di 5 anni fatta scendere dallo scuolabus e lasciata sola per più di un'ora. L'ira della mamma: «Pensavamo fosse scomparsa»

di Redazione Web

Una mamma molto arrabbiata chiede giustizia per ciò che è successo a sua figlia di cinque anni: al ritorno da scuola, l'autobus (lo scuolabus) ha lasciato la bambina nei pressi di un laghetto accanto a una stazione di servizio senza però assicurarsi che ci fosse qualcuno ad aspettarla. Inoltre, l'amministrazione era già stata avvisata del fatto che sarebbe passato qualcuno direttamente a scuola per prendere la piccola.

La donna ha pubblicato un video su TikTok giovedì scorso in cui riprende la conversazione avuta con un impiegato del servizio che si occupa del trasporto nelle scuole della contea, in Carolina del Sud (Stati Uniti). Durante la discussione, la mamma è arrabbiata e chiede spiegazioni riguardo ciò che è successo, ma la reazione dell'impiegato ha lasciato tutti sotto choc.

La rabbia della mamma e la reazione sui social

Secondo quanto affermato dalla donna, l'autista dell'autobus ha ignorato le istruzioni che gli erano state date, ovvero di lasciare la bambina a scuola, dove l'aspettava sua nonna.

«Chi ha lasciato mia figlia di 5 anni, che neanche può attraversare la strada da sola, vicino a quel laghetto? Abbiamo pensato fosse scomparsa per più di un'ora!», grida la donna, chiaramente arrabbiata, davanti l'espressione totalmente indifferente dell'impiegato dei servizi autobus della scuola.

Inoltre, la frustrazione della donna si fa ancora maggiore dato che preferiscono registrare la sua reazione anziché rispondere alle sue domande: «Certo, ti rifiuti di aiutarmi, fai bene a registrare. Questa roba finirà ovunque», dice la mamma nel video, mentre l'impiegato le punta il telefono contro.

In effetti, il filmato ha accumulato oltre 2 milioni di visualizzazioni, ma gli utenti sembrano comprendere perfettamente da dove venga la scenata della mamma, mentre si dicono esterrefatti dalla reazione dell'impiegato: «Che cosa pensa di star registrando, LUI?», si chiede qualcuno, confuso, mentre un'altra persona scrive: «Non è giusto, la tua reazione è comprensibile al 100%! Mi dispiace sia successa una cosa simile». Alcuni utenti suggeriscono che l'autista debba essere licenziato, e alcune persone condividono esperienze simili: «La stessa cosa è successa al mio bambino di 7 anni, autistico, DUE volte».

La donna ha poi pubblicato uno screenshot di un post di Facebook in cui spiega ancora più nel dettaglio la situazione. A quanto sembra, nel momento in cui la piccola è stata data per dispersa, sia la scuola che il servizio di trasporto sono rimasti con le mani in mano: «Hanno solo detto a mia madre che era stata fatta scendere da qualche parte e poi "fammi sapere quando la trovate!"», scrive la donna. Una volta recuperata, la bambina era naturalmente in lacrime e spaventata.

