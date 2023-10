Fuga di gas a scuola, evacuati 250 alunni. Protesta dei genitori: «Lasciati due ore sotto la pioggia»

di Redazione web

Sono stati fatti rientrare nelle loro abitazioni i circa 250 alunni della scuola media statale di Rosate, in provincia di Milano, per una sospetta fuga di gas all'interno dell'edificio. Questa mattina, come spiegano dal Comune, si sentiva odore di gas nella zona della scuola e quindi per precauzione sono stati mandati i tecnici per controllare la situazione.

La protesta dei genitori

In un primo momento la scuola è stata evacuata e gli alunni sono rimasti in giardino, poi visto le preoccupazioni dei genitori il preside ha deciso di mandare tutti a casa in attesa di capire se la fuga di gas - finora non accertata - c'è davvero e da dove proviene.

Tra i genitori c'è chi lamenta che i ragazzini sono stati lasciati sotto la pioggia due ore prima che si decidesse di sospendere le lezioni e mandarli a casa.

