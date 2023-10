Bimbo di 13 anni in bici con la pistola ad acqua, accerchiato dalla polizia: «Lo tenuto tenuto in manette per più di un minuto» In un quartiere di Londra, un ragazzino che girava con la sua biciletta stringendo tra le dita quella che era una palese pistola giocattolo è stato accerchiato e ammanettato dalla polizia locale