Minori, spaccio e armi: il carcere è più facile. Siti porno, cellulari, scuola: tutti i provvedimenti. Meloni: «Non ci giriamo dall'altra parte»

Arrivano misure più severe per i minori che delinquono. Il governo corre ai ripari e prova a mettere un freno alla criminalità minorile dopo i fatti di Caivano. Pene raddoppiate, daspo urbano, arresto in flagranza. «Ma non ci sono solo norme repressive sottolinea la premier Meloni al termine del Consiglio dei ministri che ha licenziato i provvedimenti si fa anche prevenzione. È un segnale di uno Stato che non si gira più dall'altra parte ma decide di metterci la faccia».

Arresto e pene raddoppiate

È previsto l'arresto in flagranza per chi ha più di 14 anni per il reato di porto d'armi e spaccio anche di lieve entità. Raddoppiano anche le sanzioni: per il primo si passa da 2 a 4 anni di reclusione, per lo spaccio si passa da un da 4 a 5 anni.