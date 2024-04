Scuola, decreto ministeriale percorsi abilitanti 30, 36 e 60 cfu: costi e posti disponibili

di Redazione web

Buona notizie per i docenti. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto Mur n. 620 del 22-04-2024, che riguarda l’autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2023/2024. Sono stati pubblicati due importanti decreti riguardanti i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.

Il primo decreto definisce le disposizioni per l’avvio di questi percorsi, inclusi quelli per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), e l’autorizzazione dei posti disponibili presso le istituzioni universitarie e accademiche.Decreto Ministeriale n. 621 del 22-04-2024

Il secondo decreto stabilisce la riserva dei posti per specifiche categorie di candidati .Decreto Ministeriale n. 620 del 22-04-2024. Entrambi i decreti sono accompagnati da allegati che dettagliano i titoli valutabili per l’accesso ai percorsi.

Titoli valutabili per i percorsi abilitanti

Il sistema di valutazione dei titoli per l’accesso ai percorsi abilitanti si basa su un sistema a punteggio. Ecco alcuni dei titoli valutabili e il loro punteggio:

Votazione del titolo di accesso: 1 punto per ogni voto superiore a 95/100 e 2 punti per la lode.

Media ponderata degli esami: 1 punto per ogni media ponderata superiore a 25/30.

Ulteriori titoli di studio: 2 o 3 punti a seconda del titolo.

Master di secondo livello: 1 punto per ciascuno.

Diplomi: 2 punti per ciascuno.

Dottorati: 3 punti per ciascuno.

Certificazioni linguistiche: 0,5 punti per il livello C1 e 1 punto per il livello C2.

Servizio: 1 punto per ogni anno di servizio nella classe di concorso non specifica e 2 punti per ogni anno nella classe di concorso specifica.

Posti riservati e titoli valutabili

Il decreto sulla riserva dei posti prevede l’accesso prioritario ai percorsi abilitanti per le seguenti categorie:

Candidati con esperienza di servizio: Almeno tre anni di servizio, di cui uno nella classe di concorso specifica, negli ultimi cinque anni.

Candidati del concorso straordinario bis: Coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale.

Docenti di istruzione e formazione professionale: Titolari di contratti di docenza nelle regioni.

Per queste categorie, i titoli valutabili sono simili a quelli per i percorsi generali, ma con alcune differenze:

Inserimento in graduatoria (dal 2024/2025): 2 punti per i candidati che non rientrano nella riserva.

Servizio: 3 punti per ogni anno di servizio nella classe di concorso non specifica e 6 punti per ogni anno nella classe di concorso specifica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 16:55

