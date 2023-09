Baby criminali, via il cellulare ai minori di 14 anni colpevoli di reati. Se non vanno a scuola, carcere per i genitori

Una serie di provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei ministri di questa mattina a formare quello che già viene definito il "pacchetto Caivano", dal luogo che è stato teatro di ripetuti abusi commessi su due cuginette di 13 anni da parte di un branco di adolescenti. In particolare ci saranno due decreti legge: uno sul "contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile" e un secondo "in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno".

Il pacchetto Caivano

Per le opposizioni il governo ha scelto la strada sbagliata, ma Salvini difende il provvedimento: «Abbassare l'età per essere imputabili è utile perché il 14enne se uccide, se rapina, se spaccia deve pagare come paga un 50enne».

Maxi blitz a Roma e Napoli, in campo 800 uomini a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli: si cercano armi e droga

Il governo: «Via gli smartphone ai minori che compiono reati. Multa di 1.000 euro ai genitori»