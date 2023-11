Baba Vanga, la profezia sull'invasione in Italia: ecco cosa ha detto l'indovina

di Marta Goggi

Baba Vanga è famosa per le sue profezie, la donna è nata nel 1911 ed è cieca, per il 2024 ha predetto un assasinio importante e una crisi finanziaria. L'indovina ha anche parlato di quello che accadrà in Italia nel 2066, quando gli Stati Uniti assedieranno Roma.

L'invasione

Inoltre gli USA utilizzeranno un'arma chiamata «distruttore ambientale», in grado di congelare qualsiasi cosa. Come sempre è molto complicato comprendere le parole di Baba Vanga e il loro significato. L'indovina ha previsioni fino al 5079, quando ritiene che il mondo andrà in rovina. In realtà molte delle sue profezie non si sono avverate, quindi è da prendere tutto, come è ovvio, con le pinze.

