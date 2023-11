Baba Vanga, tutte le previsioni per il 2024: «Putin sarà assassinato e ci saranno terribili catastrofi naturali»

Il Capodanno non è poi così lontano. Baba Vanga, la “Nostradamus dei Balcani”, morta nel 1996, ha predetto dei fatti eclatanti per l'anno che verrà. Tra le previsioni spicca la morte di Putin prevista da Vanga proprio per il 2024. L'85% delle predizioni della veggente si sono avverate. La donna, rimasta cieca dopo una brutta tempesta, è stata una mistica, chiaroveggente ed erborista bulgara, che ha trascorso gran parte della sua vita nella zona di Rupite, un villaggio montano del distretto di Blagoevgrad. I suoi seguaci erano convinti che possedesse abilità paranormali.