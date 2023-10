Profezia di Baba Vanga sulla guerra di Hamas contro Israele: spunta la previsione agghiacciante

Durante uno dei momenti più critici nella storia dei conflitti tra Israele e Hamas, emerge una profezia di Baba Vanga, la famosa sensitiva bulgara che ci ha lasciato nel 1996. Questa profezia sembra gettare una luce sinistra sulla guerra attuale.

Baba Vanga, la terrificante previsione spaventa il mondo: «Un disastro nucleare avverrà nel 2023»

Israele: «Ripreso pieno controllo del confine con Gaza». A Pratica di Mare rientrano 200 italiani

La profezia di Baba Vanga

Mentre la violenza si intensifica tra le forze israeliane e Hamas, il potente gruppo politico nella Striscia di Gaza, è inevitabile notare le notevoli somiglianze tra gli eventi in corso e le previsioni della sensitiva. Per comprendere meglio la situazione, torniamo indietro al 7 ottobre dello scorso anno, quando il mondo ha assistito a un attacco da parte di alcuni gruppi militanti palestinesi guidati da Hamas, contro Israele. Questo evento ha innescato un'ampia offensiva militare che ha sconvolto l'intera regione, trascinandola in una vera e propria guerra.



È importante notare che, nonostante il conflitto tra queste due entità sia stato costante dal 2007, l'attuale assalto è considerato uno dei più audaci mai perpetrati da Hamas. Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono le profezie di Baba Vanga, conosciuta anche come la "Nostradamus dei Balcani". La donna è famosa per le sue profezie che hanno anticipato eventi globali come il riscaldamento globale, lo tsunami del 2004 e persino gli attacchi dell'11 settembre 2001.



Tuttavia, le sue profezie contengono anche previsioni che sembrano collegarsi direttamente al conflitto attuale tra Israele e Hamas e che potrebbero sconvolgere per sempre la vita di tutti noi, non solo di quelli che vivono nell’area attualmente interessata dalla guerra.

Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB



Nostradamus lo aveva previsto per il 2023: il peggio deve ancora venire. Cosa ci aspetta entro Dicembre

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA