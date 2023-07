Auto in fiamme, poliziotto-eroe rompe il finestrino e salva una donna VIDEO

Ancora una volta un gesto eroico, compiuto da un agente di polizia. Siamo negli Stati Uniti, nella contea di Candler, area rurale della Georgia, dove il sergente Taylor dopo una segnalazione dalla centrale si precipita sul luogo dell'incidente e la telecamera body cam, riprende i momenti cruciali e concitati di un salvataggio in extremis, compiuto grazie al suo grande coraggio.

This is the moment a Georgia cop rescues a woman from a burning car.



Sergeant Ashleigh Taylor rushed to the scene of the car fire near Highway 46 and saved the woman’s life when he pulled her from behind the driver’s seat. pic.twitter.com/AJbXADFIj6