Donald Santini arrestato dopo 40 anni di latitanza: aveva ucciso una donna nel 1984

Latitante per 40 anni, tanto è durata la fuga di Donald Santini, 65 anni, accusato di omicidio di primo grado in relazione al delitto nel 1984 della 33enne Cynthia Wood e inviato alla prigione di Orient Road, subito dopo l'arresto. Santini, in questi anni, per sfuggire alla cattura ha utilizzato 13 diversi pseudonimi, riporta USA Today, citando un mandato di cattura.

Vita normale

Santini, in realtà, conduceva una vita normale, lavorando come presidente di una commissione idrica a Campo, riferisce NBC 15, partecipando anche alle riunioni del consiglio pubblico. La donna uccisa era della Florida e stava per divorziare dal marito al momento del suo omicidio, riporta Fox News.

Ricercato da 40 anni

Il corpo di Wood venne trovato strangolato e lasciato in un canale, ed all'epoca Santini fu l'ultima persona ad esserle stato vicino, per cui fu il principale sospettato dell'omicidio per poco meno di 40 anni, tanto da essere apparso per tre volte nello show televisivo America's Most Wanted - nel 1990, 2005 e 2013.

Caso chiuso

La sua ricerca ha portato i funzionari fino in Thailandia, pensando fosse nascosto nel paese asiatico. "L'arresto di Donald Santini chiude un caso irrisolto di lunga data e fornisce giustizia alla vittima e alla sua famiglia dopo quasi quattro decenni di attesa", ha detto in una nota lo sceriffo della contea di Hillsborough Chad Chronister.

