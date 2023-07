Coco Lee morta a 48 anni: la cantante soffriva di depressione da tempo

di Redazione web

Coco Lee, cantante di fama mondiale, è morta all'età di 48 anni e a farlo sapere è la famiglia. Da diverso tempo, lottava contro la depressione che, purtroppo, se l'è portata via. Infatti, la sorella Nancy ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui spiega che Coco soffriva da anni di questa terribile malattia ma che, nell'ultimo periodo, la sua situazione era peggiorata. L'artista aveva pubblicato il suo primo album Love From Now On, nel 1994.

La vicenda

La sorella di Coco Lee, Nancy ha annunciato la scomparsa della cantante che si sarebbe tolta la vita in casa. Non appena è stata ritrovata, è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarla ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La morte di Coco è stata comunicata solo questa mattina, mercoledì 5 luglio, ma la cantante sarebbe deceduta domenica 2 luglio.

Queste le parole della sorella Nancy: «Ora sappiamo che è andata in un posto più felice e non soffre più di depressione; confidiamo in Dio! Ora, la nostra più grande responsabilità è prenderci cura della nostra anziana madre. Spero che tutti pregheranno per lei e ci concederanno tempo e privacy per guarire da questo grande dolore».

Le parole della sorella di Coco Lee

La sorella di Coco Lee, alla sua nota, ha anche aggiunto: «Coco è anche noto per aver lavorato instancabilmente per aprire un nuovo mondo per i cantanti cinesi nella scena musicale internazionale, e ha fatto di tutto per brillare per i cinesi. Siamo orgogliosi di lei!».

