Vienna, spari vicino alla sinagoga: «Almeno sette morti, ferito un agente. Un attentatore si è fatto saltare in aria, uno è in fuga» VIDEO

È scattato l'allarme terrorismo a Vienna, dopo che sono stati avvertiti diversi spari a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo dell'incidente. Secondo la tv Oe24 ci sarebbero almeno sette morti, diversi feriti e si dice che uno degli attentatori si sarebbe fatto saltare in aria. Un altro, forse due, sarebbero è in fuga. È quanto il ministero degli interni ha comunicato all'agenzia di stampa austriaca Apa. La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico.

Un poliziotto è in gravi condizioni dopo essere stato colpito durante la sparatoria. Il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori da un'arma da fuoco «a canna lunga», come informa il ministero degli interni. Una persona è stata arrestata. Il ministero, per il momento, non conferma che si sia trattato di un attentato alla sinagoga.

#BREAKING: Police officer down following shoot out with Vienna suspect. pic.twitter.com/ojbll6EhkO — jay (@jay2864) November 2, 2020

La sinagoga e gli uffici annessi erano chiusi quando sono stati esplosi gli spari. Il direttore del settimanale Falter Florian Klenk, che si trovava nella redazione, ha udito gli spari e, affacciandosi dalla finestra ha visto un uomo in fuga verso lo Schwedenplatz. Su Twitter in un primo momento ha parlato di un attentato alla sinagoga, citando fonti non meglio precisate del ministero degli interni, per poi ipotizzare in un secondo tweet invece un attacco a un vicino bar.

#Breaking #News: Assailants attacked a restaurant in #Vienna, #Austria. At least 1 dead and 3 seriously injured. Either IED or suicide belt involved. Remaining attacker(s) still at large. Video shows the scene of the attack after the attacker(s) left the area. #Terror #Terrorism pic.twitter.com/YFYzWgI6NB — MiddleEastResearchNews (@research_east) November 2, 2020

La stazione della metropolitana di Schottenring, riporta il sito del quotidiano Der Standard, è stata circondata dagli uomini delle forze speciali. La polizia consiglia per il momento di evitare il centro di Vienna, dopo che un vasto ingorgo si è già creato nella zona di Franz-Josefs-Kai. L'account Twitter ufficiale della polizia viennese riferisce invece di «persone ferite» e di una «vasta operazione» in corso nel primo distretto della città.

#Vienna Allarme terrorismo: sparatoria a #Schwedenplatz . Sul posto le forze speciali, hanno messo in sicurezza la vicina sinagoga. Seguo pic.twitter.com/LeL2ln8gC1 — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) November 2, 2020

«Al momento non si può dire se il tempio della città fosse uno degli obiettivi». Lo scrive in una serie di tweet Oskar Deutsch, presidente delle comunità israelitiche austriache. «Quello che è certo, però, è che sia la sinagoga di Seitenstettengasse che l'edificio per uffici allo stesso indirizzo non erano più in funzione e chiusi al momento dei primi spari», aggiunge. «In ogni caso - prosegue - c'è stata una sparatoria nelle immediate vicinanze del tempio cittadino. A tutti i fedeli è stato chiesto di non entrare uscire in strada e di rimanere al sicuro fino a quando le autorità non avranno chiarito i fatti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 21:44

