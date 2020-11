Vienna, Macron: «Attacco all'Europa, non ci arrenderemo». Salvini: «Vicini all'Austria»

L'attacco a Vienna, ancora in corso e con un numero di morti e feriti destinato a salire, ha generato una lunga serie di reazioni in tutta Europa e anche in Italia. Il primo a condannare l'attentato in Austria è Emmanuel Macron, che solo pochi giorni fa ha vissuto il terrore per l'attacco a Nizza.

Leggi anche > Vienna sotto attacco, i video girati dai residenti nelle zone del terrore

«Dopo la Francia, viene attaccato un Paese amico. È la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Noi non ci arrenderemo». - scrive il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter - «noi francesi condividiamo lo choc ed il dolore del popolo austriaco colpito questa sera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna».

Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, ha invece espresso dolore e vicinanza per quanto accaduto: «Ho vissuto a Vienna per molti anni. Vederla sotto attacco è un dolore terribile. Siamo al fianco del popolo austriaco, uniti contro il terrore».

Matteo Salvini, leader della Lega, ha invece commentato così: «Terrore nel cuore di Vienna, spari davanti a una sinagoga. Seguiamo con apprensione e vicinanza ai viennesi e al popolo austriaco».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA