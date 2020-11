Vienna sotto attacco, i video girati dai residenti nelle zone del terrore

Prima gli spari nella zona di Schwedenplatz, poi un'esplosione e l'arrivo della polizia e delle teste di cuoio. La serata di terrore di Vienna viene raccontata anche dai video di diversi residenti, che dalle finestre di casa hanno immortalato alcuni attimi degli attacchi nella capitale austriaca, ma anche da parte di persone che si trovavano in strada o nei locali.

In questo filmato, girato da un residente che si era affacciato alla finestra, si vede uno degli attentatori muoversi radente alla facciata di un edificio. L'uomo, equipaggiato con uniforme militare e armato, si ferma ed esplode un paio di colpi, prima di proseguire la propria fuga.

In questo altro video, si vedono le forze di polizia circondare la zona nei pressi della prima sparatoria. Diverse vetture vengono parcheggiate anche allo scopo di delimitare l'area in cui si sono diretti gli attentatori.

In questo filmato, le forze dell'ordine si dispongono ai lati di una strada. Un agente avanza verso la via e si sentono distintamente diversi colpi di arma da fuoco.

In questo video le forze dell'ordine avanzano lungo una strada. Ci troviamo in un quartiere abitato in prevalenza da cittadini di religione ebraica.

