Vienna, il poliziotto ferito nell'inseguimento degli attentatori

A Vienna un poliziotto è stato ucciso e altri agenti sono rimasti feriti nel corso della caccia agli uomini che si sono resi protagonisti della sparatoria nei pressi della sinagoga.

Sui social, alcuni residenti hanno ripreso uno dei momenti dell'inseguimento: nel filmato si vedono due poliziotti seguire di corsa uno degli autori dell'attacco, ma uno degli agenti viene raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, cadendo ferito a terra.

#BREAKING: Police officer down following shoot out with Vienna suspect. pic.twitter.com/ojbll6EhkO

