Attaccato da un alligatore che gli stacca un braccio: lui riesce a salvarsi. Aveva già rischiato la vita nel 2013

Ha subito l'amputazione di una mano dopo essere stato attaccato da un alligatore. Per Greg Graziani, direttore del Florida Gator Gardens, è il secondo attacco in meno di dieci anni. L'uomo stava svolgendo della mansioni di routine nel parco, quando è stato attaccato dal rettile, che gli ha provocato gravi ferite, che hanno richiesto un immediato intervento chirurgico per amputargli la mano dal braccio sinistro.

Forte dei Marmi, «la villa di Zelensky affittata a turisti russi»: la clamorosa indiscrezione. Ma l'agenzia nega

Un intervento di nove ore

Graziani, ha subito l'amputazione parziale del braccio sinistro, prima di essere trasportato in aereo al Tampa General Hospital, dove i chirurghi sono stati in grado di riattaccare il suo braccio, durante una lunga operazione chirurgica di nove ore. Ma per la mano purtroppo non c'è stata possibilità di salvezza. Anche se era collegata al braccio da alcuni muscoli e da un tendine, la situazione era talmente compromessa che gli specialisti non hanno potuto portare a buon fine l'intervento.

«Vuoi la cocaina?», turista tedesco gli dice di no: lo spacciatore gli spacca una mandibola a pugni

Cresciuto con i coccodrilli

Graziani è cresciuto con i rettili, da quando aveva 7 anni era a stretto contatto con questi animali molto aggressivi. Già nel 2013 aveva subito un attacco, in cui aveva quasi perso il braccio destro, ma la sua grande passione per gli alligatori lo avevano spinto a fare ritorno al suo lavoro nello zoo.

Anzi in un post su Facebook, l'uomo si mostra sorridente mentre è sdraiato sul letto dell'ospedale con il braccio fasciato e l'evidente amputazione della mano sinistra. «Grazie a tutti per il supporto» si legge nel post.

Il parco di alligatori della Florida ha precisato che l'animale coinvolto nel grave ferimento sta bene e comunque rimarrà allo zoo, mentre Graziani sarà presto dimesso dall'ospedale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA