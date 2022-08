Vespa orientalis, a Roma allarme: «Rischiamo l'invasione, potrebbero aver nidificato nelle scuole»

La vespa orientalis è a Roma. L'insetto non veniva segnalato nella Capitale dagli anni '50, ma da qualche mese gli avvistamenti si sono moltiplicati. I quartieri più bersagliati sono Monteverde, Prati e il centro in generale. Le alte temperature di questa estate, insieme alla presenza di rifiuti in strada, hanno creato le condizioni affinché la vespa orientalis trovasse a Roma un habitat favorevole. Secondo quanto racconta l'etologo Andrea Lunerti a "La Repubblica", vespe sono state viste volare di balcone in balcone e «portarsi via le crocchette degli animali».

Vespa orientalis a Roma, allarme nelle scuole

Ma non finisce qui. «Il peggio deve ancora venire - spiega Lunerti - Le scuole non sono frequentate da giugno. C'è la possibilità che la vespa orientalis abbia approfittato per nidificare. È fondamentale effettuare un accurato controllo prima del riavvio dell'attività didattica. La raccolta ora che i romani stanno rientrando dalle vacanze deve necessariamente funzionale. E non è polemica, ma la verità. Altrimenti la città si ritroverà invasa da queste vespe».

Che cos'è la vespa orientalis

La vespa orientalis o calabrone orientale è una delle tre specie del genere vespa attualmente presenti in Europa ed è da sempre presente in Italia al sud. La vespa orientale si riconosce per il colore rossastro uniforme, spezzato da una banda gialla nell'addome e una macchia sulla testa.

Questi insetti sono leggermente più velenosi delle vespe normali. Il loro veleno è epatotossico ed emolitico (US Army Public Health Center, Entomological Sciences Program Fact-Sheet). Se infastidite, prima di pungere di solito fanno un volo intimidatorio nei confronti dell'obiettivo e desistono. Se invece vengono toccate pungono immediatamente: hanno anche la capacità di orientare parzialmente il pungiglione in maniera tale da pungere anche lateralmente rispetto al loro corpo.

La specie sembra avere una predilezione per gli ambienti urbani, dove trova ampia disponibilità di siti di nidificazione protetti. Inoltre può diventare aggressiva in caso di attacco al nido, soprattutto a tarda estate quando all'interno ci sono le nuove larve.

