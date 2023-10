«Ho molte amanti e la mia fidanzata non sa niente: non ho il coraggio di lasciarla perché è dolce e generosa»

di Redazione web

Quando si sta vivendo una storia d'amore di cui non si è totalmente convinti, purtroppo, è più facile cadere in tentazione e, magari, frequentare anche altre persone. È proprio il caso di un ragazzo che fa coppia fissa con la sua fidanzata da qualche anno ma il loro rapporto è un po' tiepido e, per questo, lui la tradisce. Il protagonista della storia, però, ha diverse amanti e non ha il coraggio di lasciare la sua ragazza perché è una persona dolce e generosa. Ecco, cosa gli ha consigliato l'esperta dell'amore.

La vicenda

Un ragazzo inglese, con più relazioni amorose all'attivo, si è rivolto al Daily Star per chiedere aiuto all'esperta sentimentale Jane O'Gorman e ha scritto: «Vivo una doppia vita con numerosi amanti segrete e questo mi diverte molto. So che dovrei comportarmi bene, o addirittura sentirmi in colpa, ma non lo faccio. Il problema è che adoro avere attenzioni femminili, mi piace molto flirtare. Sono un ragazzo superficiale e sono anche il primo ad ammetterlo. Io e la mia ragazza di lunga stiamo insieme da diversi anni e lei non sospetta nulla. È la persona più dolce del mondo: gentile, affettuosa e generosa, per questo non ho il coraggio di lasciarla. Si fida ciecamente di me e quando parto per lavoro non mi dà problemi. Dice che è molto orgogliosa di me perché per guadagnare bene mi ammazzo di lavoro ma non sa che, poi, ad aspettarmi in albergo c'è qualcuno. Ho diverse amanti, una per quasi ogni città in cui mi reco.

Le parole dell'esperta

Quindi, dopo avere letto la lettera, Jane O'Gorman ha risposto: «Se i tuoi colleghi sentono che la tua situazione sta influenzando negativamente il tuo lavoro, allora devi ridimensionarti. Inizia a essere onesto con te stesso, in primis. Non riesci più a controllarti quando la tua fidanzata non c'è? È già una risposta. Pensi di ferirla se la lasci? E ora? Non ti stai prendendo gioco di lei in modo meschino? Se non la rispetti più, allora devi liberarla. Al momento non sei giusto. Lei pensa che tu sia una persona, ma sei completamente un'altra. Fai la cosa giusta e lasciala prima che scopra la verità da un terze parti e rimanga completamente umiliata e distrutta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 09:51

