«La mia ragazza vuole che il suo amante venga a vivere a casa nostra: è sicura che andremo d'accordo. Sono furioso»

Al giorno d'oggi, l'amore può essere inteso e vissuto sotto diverse forme, per alcune persone il concetto di monogamia può anche essere messo da parte. C'è, infatti, chi ama provare nuove esperienze che, magari, possono anche servire alla crescita personale o della coppia. Un ragazzo inglese si è sfogato con l'esperta delle relazioni sulla situazione che sta vivendo: la sua fidanzata gli ha confessato di avere un amante e gli ha proposto una convivenza a tre. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

All'interno del Daily Star, c'è una rubrica riguardante l'amore e le relazioni, tenuta dall'esperta sul tema, Jane O'Gorman. Un ragazzo ha deciso di confidarsi con lei e chiederle aiuto: «La mia ragazza vorrebbe che il suo amante venisse a vivere con noi. Pensa che tutti e tre possiamo convivere e andare d'accordo. "Potremmo condividere le bollette" mi ha detto, pensando di fare leva sui soldi. Sono in grande difficoltà e, soprattutto, furioso. Non sapevo nemmeno che avesse un amante fino a poco tempo fa.

Il consiglio dell'esperta

Quindi, dopo avere letto la lettera del ragazzo, Jane O'Gorman ha risposto: «Non dovresti sentirti obbligato a condividere la tua casa con nessuno e tantomeno i tuoi sentimenti. Devi essere forte e mantenere la tua posizione. Parla con la tua ragazza e dille come ti senti. Devi avere voce in capitolo e, comunque, lei continuerebbe a tradirti sotto i tuoi occhi. Non sentirti mai in colpa per voler dire quello che pensi ma, preparati al fatto che potrebbe scegliere lui invece che te».

