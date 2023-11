Affida il figlio di 2 anni all'amica, lei lo picchia e lo manda in ospedale: «Era ubriaca»

di Redazione Web

Un bambino di due anni è stato brutalmente picchiato dalla sua babysitter ubriaca e sta ora lottando per la sua vita in ospedale. Il piccolo Giovanni ha subito numerose operazioni negli ultimi mesi dopo che sua madre aveva chiesto alla sua amica McKinley Sloan Hernandez, di 25 anni, di vegliare su di lui. Durante la sua assenza però ha ricevuto un messaggio in cui le veniva detto di andare in ospedale.

Bambino di 10 anni morto per un attacco di asma: «Abbiamo chiamato i soccorsi, ma ci hanno detto che non era grave»

Uccide il figlioletto di 4 mesi, ergastolo al papà: «Non volevo». Il bimbo massacrato di colpi alla testa

La corsa in ospedale

«Ho ricevuto un messaggio di testo dalla babysitter che diceva che dovevo correre al St. Anthony's Hospital perché mio figlio era morto dopo il bagno», ha detto la mamma Stefanie Reichert. La donna ha raccontato di aver visto il piccolo circondato da medici e di essersi sentita male. Dopo Giovanni è stato trasportato in aereo in un ospedale pediatrico e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per sopprimere l'emorragia cerebrale e parte del suo cranio è stata rimossa per ridurre la pressione. Ora, come afferma anche la pagina Go Found Me creata dalla famiglia per chiedere aiuto per le spese mediche, è intubato e i medici non sono sicuri di come andrà la sua guarigione.

#giulia cecchettin, il particolare significativo di #chi l'ha visto: quando sono partite le ricerche? La ricostruzione https://t.co/vgmWemC9vH — Leggo (@leggoit) November 30, 2023

La denuncia

«Prima di questo, Giovanni era un bambino di due anni felice, sano ed energico» afferma la pagina GoFundMe.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA