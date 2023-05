Aereo precipita nella foresta amazzonica: 4 bimbi sopravvivono da soli due settimane

Una storia incredibile, perfetta per la trama di un film d'avventura, soprattutto perché è a lieto fine. La vicenda ci porta in Colombia, dove quattro bambini di età diverse, dal più piccolo di appena 11 mesi, al più grande 13 anni, sono riusciti a sopravvivere nella giungla per due settimane, completamente da soli, dopo essere precipitati con un aereo.

I quattro bimbi, 11 mesi, 4 anni, 9 e 13, erano a bordo di un piccolo velivolo che è caduto sorvolando l'Amazzonia. Facile immaginare che nessuno sia sopravvissuto oltre che ad un incidente aereo, in un luogo pericoloso ed inospitale come la giungla amazzonica.

Bambini eroi

Eppure non è andata così. Il gruppo di bambini viaggiava insieme alla madre, e ad altri due adulti a bordo, presumibilmente un pilota ed un altro passeggero, quando il velivolo si è schiantato a terra. Dopo due settimane di ricerche, i soccorritori hanno trovato morti tutti gli adulti e vivi i piccoli eroi.

Festa in Colombia

«Una gioia per il Paese» le parole del presidente colombiano Gustavo Petro, che ha annunciato alla nazione il ritrovamento dei bambini, ricercati da giorni da oltre cento soldati aiutati da cani da fiuto che si erano messi sulle tracce nella giungla.

Fiutati dai cani

Le squadre di soccorso avevano scoperto un rifugio improvvisato fatto di bastoncini e rami, che aveva alimentato la speranza di poter ritrovare qualche persona in vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 17:32

