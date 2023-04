Perché sugli aerei ci sono giubbotti di salvataggio invece che paracadute? La spiegazione del pilota è virale

di Redazione web

Se l'aereo è considerato da tutte le statistiche il mezzo di trasporto più sicuro, non sono poche le persone che hanno paura di volare o si pongono domande riguardo alle regole adottate a bordo. Una di queste è sicuramente il perché sugli aerei ci siano dei giubbotti di salvataggio anziché dei paracadute da usare in caso di emergenza. A questa domanda ha risposto un pilota attraverso il suo account Twitter ottenendo centinai di commenti.

Perché un giubbotto di salvataggio è meglio di un paracadute

Eduardo Vargas, un pilota messicano di un Boeing 767 e titolare dell'account Twitter Datos Aeronáuticos, ha spiegato la scelta apparentemente insensata. «In sintesi, la risposta rapida sarebbe che per probabilità, giubbotto potrebbe salvarti la vita, un paracadute no», inizia a spiegare l'esperto. Ovviamente la risposta viene argomentata. Il primo motivo è che i lanci con paracadute richiedono un tempo di preparazione preliminare per garantire che l'attrezzatura sia ben posizionata e pronta per essere utilizzata. Indossare tutta l'attrezzatura richiede diversi minuti e all'interno di un aereo con poco spazio, in caso di emergenza, sarebbe impossibile. L'unica opzione per evitare la preparazione sarebbe che ogni passeggero indossasse un paracadute per tutto il viaggio, il che sarebbe evidentemente molto scomodo.

Il secondo motivo è che l'addestramento all'uso del paracadute non è una cosa semplice, bisogna tener conto di una serie di fattori molto importanti, come il vento, la posizione del salto, i movimenti del corpo, l'uso dell'attrezzatura all'atterraggio e ancora molto altro. Un altro punto menzionato da Vargas è il design degli aerei, che rende praticamente impossibile eseguire con successo un lancio con il paracadute. Se una persona dovesse saltare da un aereo commerciale attraverso le sue porte laterali, molto probabilmente colpirebbe l'ala o la coda. «Tutto questo rispetto a un semplice giubbotto salvagente, che anche tenendo conto che se non capisci come metterlo puoi semplicemente tenerlo stretto, non ha bisogno di allenamento e per il suo materiale pesa pochissimo», conclude il pilota.

