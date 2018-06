Il governo rassicura i mercati. Spread in calo, Borsa in rialzo

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avvio in netto rialzo per Piazza Affari e spread in calo, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del Governo guidato da Giuseppe Conte. In tarda serata è stata annunciata anche la lista dei ministri del nuovo esecutivo, chiamato a giurare questo pomeriggio. Lo spread tra Btp e Bund è in netto calo a 218 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,56%. Va giù anche lo spread sulla scadenza a due anni, scendendo a 117 punti base col tasso allo 0,51%. All'apice della crisi istituzionale, solo tre giorni fa, il differenziale tra il Btp a due anni e il corrispondente titolo tedesco era schizzato a 343 punti base, segnando i massimi dal 2012.A Piazza Affari l'indice guida Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso del 2,1% e adesso allunga al 2,5%. Per altro è vistoso il movimento dei rendimenti sulle scadenze brevi, quelli che si erano infiammati nei giorni scorsi: i tassi dei titoli di stato a due anni si attestano allo 0,73% contro l'1,36% di ieri. Vanno bene anche le altre Borse europee, nonostante ieri Wall Street abbia chiuso in ribasso, risentendo dei timori provocati dalla decisione dell'amministrazione Trump di imporre dazi all'acciaio e all'alluminio anche a Europa, Canada e Messico. Parigi guadagna lo 0,9%, Francoforte lo 0,58% e Madrid l'1,12%. Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica.A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca (+2,3%), nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo firmato dall'amministratore delegato, Sergio Marchionne. Della galassia Agnelli Ferrari (+2%), Cnh (+1,7%) ed Exor (+2,6%). Volano le banche, confortante dall'andamento dello spread e dei titoli di stato: Bper sale di oltre il 3,5%, Ubi del 4,7% e Unicredit del 3,9%. Banco Bpm +5,7% all'indomani dell'annuncio della cartolarizzazione di Npl per oltre 5 miliardi di euro.