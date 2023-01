Sciopero benzinai confermato il 25 e 26 gennaio: «Profondamente delusi da incontro col governo»

Confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio. Lo hanno annunciato le organizzazioni dei gestori Faib, Fegica e Figisc-Anisa al termine dell'incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: «Nessun elemento fra quelli per cui lo abbiamo indetto e venuto meno», ha spiegato Massimo Terzi, rappresentante di Anisa Confcommercio. Con le nuove norme «siamo ancora piu penalizzati» ed in particolare «questo ennesimo cartello fa tutto tranne che trasparenza», ha aggiunto.

Decreto carburanti, sanzioni ai benzinai: «Fino a 6mila euro». E spunta bonus di 200 euro: chi ne ha diritto

Bonus trasporti, 60 euro per abbonamenti bus e treni (ma non per tutti): come ottenerlo e chi può richiederlo

L’annuncio dei rappresentanti sindacali della categoria arriva al termine del secondo incontro al ministero dell’Imprese e del made in Italy, del quale i rappresentanti della categoria si sono detti «profondamente delusi».

Bidella pendolare, scoppia il caso Giuseppina: «Non è possibile». E lei ringrazia: «In tanti mi hanno offerto casa» https://t.co/nCEu9mhUcp — Leggo (@leggoit) January 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA