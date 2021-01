Pregliasco: «Pranzi e cene vanno dimenticati per tutto il 2021. La terza ondata è certa»

La terza ondata di Covid rischia di essere «un'ondona». Ne è convinto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano che in un'intervista rilasciata alla Stampa ha espresso la sua preoccupazione sui numeri dei contagi degli ultimi giorni: «Non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata. Gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure».

Secondo Pregliasco sarebbe opportuno prolungare la zona rossa anche oltre il 6 gennaio, termine oltre il quale le Regioni torneranno ad adottare il sistema a fasce. «Il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante le feste è stato concesso qualche strappo, ma pranzi, cene e ritrovi vanno dimenticati fino al vaccino». Una data non immediata, nonostante la campagna di vaccinazione in Italia conti a oggi i primi 45mila vaccinati: «La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa fino a fine 2021», prevede Pregliasco.

