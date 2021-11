Bassetti, scontro in tv con Mattei: «Ha cambiato mestiere, va solo in tv». E lui lascia lo studio

A Piazzapulita è scontro tra Matteo Bassetti e il giurista Ugo Mattei. Nella trasmissione di La7 nasce tutto quando Mattei sbotta: «La pubblicità di quanto è bravo Bassetti dobbiamo sentire. Questo qui - dice Mattei parlando dell'infettivologo - è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa il divulgatore propagandista di una certa linea, quella che il vaccino sia l'unica soluzione possibile. Questo è il punto».

Bassetti non ci sta e a quel punto si toglie l'auricolare e abbandona il collegamento tra lo stupore di chi era in studio. Ma Mattei insiste: «Ecco, ne abbiamo mandato via uno e già comincia ad andare meglio». Il conduttore Corrado Formigli controbatte: «Allora sa cosa facciamo? Se dice che così si sta meglio, saluto anche lei», dice, oscurando il collegamento.

La lite a La7 tra Bassetti e Mattei

Lo scontro è ovviamente diventato subito virale sui social. Per Bassetti un'ospitata tutt'altro che tranquilla visto che poco prima aveva discusso anche con Alberto Contri del comitato "No Green Pass", che lo aveva accusato di «aver diffuso frottole nei mesi passati sui vaccini anti-Covid a mRna» e parlando di un conflitto d'interesse con Pfizer.

Ugo #Mattei contro Matteo #Bassetti



"Questo qui è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione e fa il divulgatore propagandista di una certa linea"



E Bassetti abbandona lo studio

