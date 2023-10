Metodi contro l'insonnia, indossare calzini aiuta a dormire meglio: ecco perché influenzano il nostro sonno

Per migliorare la propria qualità del sonno ognuno utilizza metodi diversi: alcuni riposano per la stessa quantità di ore, altri dormono completamente al buio e c'è anche chi spegne tutti i dispositivi elettronici. Ma c'è anche un'altro metodo. Comeriporta la National Sleep Foundation, le persone che indossano calzini a letto o utilizzano altri metodi per riscaldare i piedi si addormentano più velocemente e riposano meglio.

A letto con Harry Styles (e non solo) grazie al trend della "favola della buonanotte": di che cosa si tratta

A che ora vai a letto se ti devi svegliare presto? Te lo dice il Calcolatore di Sonno: «Usa una formula basata sui ritmi naturali del corpo»

La dottoressa Biquan Luo, una scienziata biomedica di San Francisco, ha condiviso le sue ricerche sul perché riscaldare i piedi può aiutarti a dormire di più e a dormire meglio.

It’s #WorldMentalHealthDay. Sleep health and mental health are connected. Results from our 2023 Sleep in America® Poll show that American adults with healthier sleep habits are less likely to experience significant depressive symptoms. Learn more: https://t.co/1ZesM04ZbH pic.twitter.com/ZnviL9JHET