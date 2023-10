I benefici della vita di vita di coppia: passare del tempo con la propria metà fa bene alla salute (anche se si litiga). Cosa dice la scienza

di Redazione Web

Una ricerca condotta dal team dell'Università della North Carolina (Stati Uniti) su un campione di cento adulti ha dimostrato i benefici della vita di coppia a livello chimico e biologico: il nostro corpo reagisce alla presenza della persona di cui siamo innamorati e ciò provoca dei cambiamenti positivi per il nostro stato di salute. Un motivo in più, dunque, per cercare di passare quanto più tempo possibile con la nostra dolce metà.

Tutti i partecipanti, naturalmente, avevano al momento dello studio una relazione romantica con un partner e per la durata complessiva di un mese è stato chiesto loro di visitare il laboratorio tre volte a settimana per fornire dei campioni di sangue, secondo quanto riportato dal DailyMail.

Vediamo cos'hanno scoperto gli scienziati.

La ricerca sulla vita di coppia: ecco perché è salutare

Ogni visita al laboratorio, oltre a provvedere alla raccolta di campioni di sangue, mirava a raccogliere dati riguardo il tempo speso in compagnia del proprio partner nelle precedenti 24 ore.

L'analisi successiva ha rivelato che i partecipanti allo studio che, secondo le dichiarazioni, passano più tempo con i propri partner, hanno livelli più bassi di PCR (Proteina C-Reattiva), una proteina creata dal fegato che aumenta nel caso di infiammazioni nel corpo. Infatti, alti livelli di PRC per lunghi periodi sono generalmente collegati con problemi di salute tra cui malattie cardiovascolari, diabete, obesità e tumori.

La connessione tra il tempo passato con il proprio partner e i bassi livelli di PRC è rimasta solida anche quando i ricercatori hanno preso in considerazioni altri fattori tra cui la qualità della relazione, sentimenti di ostilità nei confronti del partner o di solitudine. Questo fattore indica che la vicinanzza ha benefici dal punto di vista della salute fisica, al di là dello stato della relazione.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Brain, Behaviour and Immunity, dove è scritto: «Le persone con cui intratteniamo una relazione sociale intima, come un partner romantico, sono coloro con cui vogliamo ridere e abbracciarci, ma anche solo con cui sedere in silenzio alla fine della giornata. I risultati derivati dall'analisi dei campioni raccolti suggeriscono che il fatto stesso di stare insieme al partner riduce i livelli di PRC».

