Zanzara tigre già all'assalto: come difendersi dall'invasione, i consigli dello zoologo

Lorena Loiacono

Agguerrita più che mai, a Roma il ritorno della zanzara tigre si sta facendo sentire, soprattutto sulle caviglie: parchi, cimiteri e fermate dei bus sono già offlimits. Ed è corsa ai rimedi in farmacia. Sono riapparse improvvisamente, in massa, e a scatenarle sono stati i forti temporali della settimana scorsa. Quando un acquazzone si abbatte su Roma, infatti, oltre a provocare fiumi di disagi, fa esplodere la proliferazione della Aedes albopictus, meglio nota come zanzara tigre.

Zanzara tigre: come difendersi dall'invasione

«Bastano dieci minuti all’aria aperta - lamenta un gruppo di genitori su via Portuense - per tornare a casa tutti doloranti». Accade nei parchi ma non solo, è sufficiente anche restare alla fermata dell’autobus, vicino ad un tombino: «in pochi minuti - racconta una studentessa alla fermata di Porta Pia - arriva una raffica di pomfi, anche 3 o 4 uno vicino all’altro». Mentre al cimitero Flaminio l’assalto è già fuori controllo: tra sottovasi e tombini, per la zanzara tigre è un gioco da ragazzi colpire le caviglie dei malcapitati visitatori.

E così negli ultimi giorni è scattata la corsa agli spray anti zanzara: le farmacie sono invase da un continuo via vai di mamme e papà in cerca della soluzione.

Gli antidoti alla puntura di zanzara non sempre così efficaci. Lo erano, una volta, per la zanzara semplice ma con quella tigre la battaglia è più dura. «La zanzara tigre colpisce tutto il giorno, quella normale arriva solo con il crepuscolo - spiega lo zoologo Bruno Cignini, docente dell’Università di Tor Vergata in gestione della fauna urbana - sono due insetti diversi. Il ciclo della zanzara tigre ha bisogno di pochi giorni, basta un ristagno di acqua e in 3 o 4 giorni l’insetto è già pronto per volare. È chiaro che i temporali della scorsa settimana hanno accelerato la riproduzione in città. È necessario tenere asciutti tutti i luoghi dove possono crearsi ristagni di acqua ed effettuare una disinfestazione larvicida: inutile eliminare gli insetti già adulti se poi si schiudono le uova».

La guerra è quindi iniziata e, probabilmente, andrà avanti per mesi: «ormai - conclude il professore Cignini - la zanzara tigre resta fino a novembre».

Lunedì 29 Maggio 2023

