Orsetti trascinati giù dagli alberi e feriti dai turisti: volevano scattare selfie. La polizia apre un'indagine

Due cuccioli di orso sono stati feriti da un gruppo di turisti che, per scattare qualche selfie, hanno trascinato giù dagli alberi due piccoli esemplari che stavano riposando. È il caso che sta facendo indignare il Nord Carolina e per cui la polizia locale ha aperto un'indagine.

In un video, che è stato girato e pubblicato online da Rachel Staudt il 16 aprile, si vedono cinque persone che si avvicinano a un'area verde di Asheville dopo aver visto due orsetti, che erano appollaiati sui rami.

Cosa è successo

I cuccioli erano parzialmente nascosti dal fogliame quando sono stati avvistati dai turisti, che hanno subito scosso i rami e strattonato i due animali per farli cadere dagli alberi. Mentre un cucciolo cerca di scappare, un altro viene afferrato e preso in braccio da una turista che sorride davanti a un cellulare.

Il fatto ha procurato alcune ferite ai piccoli, che sono stati trasportati all'Appalachian Wildlife Refuge Center, dove rimarranno fino a quando non compiranno sei anni, età in cui gli orsi diventano indipendenti dalla loro madre, dato che i cuccioli non riescono a vivere da soli in natura senza la loro mamma.

Le parole dell'esperta

Sul caso la polizia locale ha aperto un'indagine e a intervinere è stata Ashley Hobbs, una biologa della North Carolina Wildlife Resources Commission, che ha spiegato la pericolosità dell'atto che è stato svolto dai turisti. «C'è sempre la possibilità che la madre dei cuccioli sia nelle vicinanze - ha dichiarato - e che possa sempre arrivare per difendere i cuccioli. Ciò mette a rischio anche la salute dei piccoli, che rischiano di rimanere feriti e di essere separati dalla loro mamma. Come è accaduto in questo caso».

